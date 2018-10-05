Belediye Didimlileri aşure hayrında buluşturdu

Didim Belediyesi'nin, Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlediği aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Didim belediyesi düğün salonu önünde düzenlenen aşure dağıtımına Didimliler yoğun ilgi gösterdi. Aşure dağıtım etkinliğine, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, bazı belediye meclisi üyeleri de katıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Mübarek ayların önemine değinerek “Bu tür günler birbirimizle beraber olmaya daha fazla teşvik ediyor. Güzel duyguları tadıyoruz.Her yıl olduğu gibi bu yılda Aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”dedi. Başkan Atabay, eline aldığı kepçeyle vatandaşlara aşure dağıttı.