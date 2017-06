Belediye görevlileri arasındaki Atatürk takı tartışması arbedeye döndü

Her iki belediye de Atatürk Takı’nın kendi yetki ve sorumluluğunda olduğunu ileri sürerken, yetki tartışması belediye görevlileri arasında arbedeye döndü.

İlçe belediyesi proje kapsamında Atatürk takını ışıklandırıp bakımı yapılmış halde yeniden takacağını belirtirken, Büyükşehir Belediyesi ise kendi yetki ve sorumluluğunda olduğunu belirttiği Atatürk takının dokunulmamasını istedi. İki belediye arasında başlayan tartışma gerginliğe dönüştü.

Önceki gün başlayan gerilim sabah saatlerinde zirveye ulaştı. Sabah saatlerinde Kuyucak Belediye başkanı Metin Ertürk, belediye çalışanları ve bazı vatandaşlar ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Zabıta Daire Başkanı ve yakınları paylaşılamayan Atatürk takı yanında karşı karşıya geldi. İlk önce normal konuşma şeklinde başlayan görüşmeler gerilimin artması ile birlikte arbedeye döndü. Mahkemeye taşınan olayla ilgili yaşananlar kameralara an be an kaydedildi.

Yaşanan olaylardan sonra her iki belediye de açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Atatürk takının olduğu alanın kendi yetki ve sorumluluklarında olduğu ve Atatürk takının kaldırılmak istendiği belirtilip yaşanan olaylarda Genel Sekreter Yardımcısı ve Zabıta Daire Başkanının darp edildiğini açıklandı.

Kuyucak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise Atatürk takını yenilemek için çalışma yaparken çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendiğini bunun da amacının Kuyucak Belediyesini itibarsızlaştırmak ve toplum nezdinde Atatürk’e saygısız göstermek olduğu ileri sürüldü.

Büyükşehir Belediyesi ile Kuyucak Belediyesi arasında mahkemeye intikal eden olayın gerginliği devam ediyor.