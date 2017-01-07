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07 Ocak 2017 00:52

Belediyeden ATV motoruyla çıktı

Belediyeden ATV motoruyla çıktı

07 Ocak 2017 00:52

Nazilli Belediyesi tarafından hediye edilen 4 tekerlekli ATV motorunu teslim alan 53 yaşındaki engelli Hilmi Koç, yeni motoruyla ilk turunu belediye meydanında attı.
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 53 yaşındaki Hilmi Koç’a yeni yılda en güzel hediyesini verdi. Çocuk yaşlarında iken yapılan yanlış iğne sonucu yüzde yetmiş engelli durumuna düşen Hilmi Koç kendisine hediye edilen ATV Motor sayesinde ev esaretinden kurtulup özgürlüğüne kavuştu.
Aşağı Yakacık Mahallesinde yaşayan Hilmi Koç yıllardır ayaklarının üzerene basamadığından dolayı yürüyemiyor, başkalarının yardımı ile ancak evine en yakın kahvehaneye kadar gidebiliyordu. Güzel mahallesinin sokaklarında bahçelerinde özgürce dolaşabilmek onun hep hayalindeydi. Aşağı yakacık Mahallesine olağan ziyaretlerinden birini yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Hilmi Koç ile karşılaştı ve durumu hakkında bilgi aldı. Bu görüşmeden hemen sonra Koç’a özgürlüğüne kavuşturacak aracın alınması talimatını verdi ve Hilmi Koç’un hayalinin gerçekleştirdi.
ATV Motorunu Nazilli Belediyesi Hizmet Binası’nda Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından alan Hilmi Koç, motoruna oturur oturmaz kontağı çalıştırdığı gibi Belediye Meydanı önünde tur atmaya başladı. Yaşadığı mutluluğu gören Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık “Bu mutluluk görülmeye değer. Her şeyin ötesinde. Kardeşimize bir nebze olsun yararımız dokunduysa ne mutlu bize. Artık başkalarından beklentisi olmadan mahallesinin sokaklarında rahatlıkla gezebilecek. Arkadaşlarını ziyaret edebilecek. Onun mutluluğu bizi daha çok mutlu etti. Motorunu hatasız kazasız güle güle kullansın” dedi.



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