Belediyenin koro elemanları bir araya geldi

Efeler Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında sezon boyunca konserler veren koro elemanlarına katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Efeler Saklı Bahçe de düzenlenen yemekte bir araya gelen koro üyeleri yoğun geçen sezonun ardından düzenlenen yemek ile yorgunluk attı. Efeler Belediyesi tarafından koro üyelerine ‘Teşekkür Plaketi’ takdimi öncesi konuşan Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın” Efeler Belediyesi korolarını bir yıl önce oluşturduk. Koro üyelerimizle aralıksız çalışmalar yaparken ilçe genelinde düzenlediğimiz konserler ile dinleyicilerimize müzik ziyafeti yaşattık” dedi.

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şefi Nedim Tarımcıoğlu ve koro üyeleri, “Öncelikle her zaman sanat ve sanatçının yanında var olan Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakcan olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın ile Şef Nedim Tarımcıoğlu’nun elinden plaketlerini alan koro üyeleri gecenin sonunda toplu olarak fotoğraf çektirdiler.