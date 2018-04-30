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30 Nisan 2018 16:05

Berat Kandili, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde eda edildi

Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen, kadın ve çocuklara yönelik pek çok örnek etkinliğe imza atan Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evinde Berat Kandili nedeniyle Kur’an-ı Kerim okuma programı gerçekleştirildi.

Berat Kandili, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde eda edildi

30 Nisan 2018 16:05


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatları doğrultusunda Turan Mahallesi’nde açılan Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evinde Berat Kandili münasebetiyle Kur’an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.


Kurulduğu günden bu yana birçok örnek projeye imza atan Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evindeki Kur’an-ı Kerim okuma programına katılan Turan Mahallesi sakini hanımlar, “Kandil ve bayramlarda dayanışma evimizde toplanıp Yasin-i Şerif okuyoruz. Bunun dışında kadınların ve çocukların aktif olarak katıldığı birçok projemiz var. Hem dini hem de kültürel faaliyetlerimizi burada rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz” diyerek Başkan Alıcık’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.




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