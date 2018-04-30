Berat Kandili, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde eda edildi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatları doğrultusunda Turan Mahallesi’nde açılan Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evinde Berat Kandili münasebetiyle Kur’an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.

Kurulduğu günden bu yana birçok örnek projeye imza atan Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evindeki Kur’an-ı Kerim okuma programına katılan Turan Mahallesi sakini hanımlar, “Kandil ve bayramlarda dayanışma evimizde toplanıp Yasin-i Şerif okuyoruz. Bunun dışında kadınların ve çocukların aktif olarak katıldığı birçok projemiz var. Hem dini hem de kültürel faaliyetlerimizi burada rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz” diyerek Başkan Alıcık’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.