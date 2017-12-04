Beşiktaşlı Başkan Alıcık’a anlamlı hediye

İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik ve İsabeyli Göleti İnşaat Mühendisi Özal Çakmak Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Ligde iyi bir performans sergileyen ve geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ı tebrik eden Çelik, Başkan Alıcık’a kara kartal heykeli hediye etti.

Spora ve sporcuya verdiği desteğin yanı sıra Beşiktaş tutkusu ile bilinen Başkan Alıcık, Çelik’in sürprizini sevinçle karşıladı.

Kara kartal heykeli ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alıcık, “Muhtarımıza bu anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Siyah beyazın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Nazilli Belediyespor’un da Beşiktaş’ın yeri de çok başka” dedi.