BESYO şampiyonluğa doymuyor

Adana’da gerçekleştirilen 52 üniversitenin mücadele verdiği Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında, atletizmde 24 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya ile Türkiye rekoru kırarak birinci olan ADÜ, basketbolda da şampiyon olarak Süperlig’e çıkmayı başardı.

Koç Fest final müsabakalarında bir başarı da A Klasmanı Süper Ligi Grekoromen Erkek takımından geldi. Final grubunda 6 altın, 1 bronz madalya alan ADÜ takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Öğrenci ve antrenörlerini sosyal medya hesabından tebrik eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan “Öğrencilerimizin başarılarına artık yetişemiyoruz” dedi.