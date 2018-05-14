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14 Mayıs 2018 14:29

BESYO şampiyonluğa doymuyor

13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 11 branşta 5 binin üzerinde sporcunun katıldığı Koç Fest final müsabakalarından da şampiyonluklarla döndü.

BESYO şampiyonluğa doymuyor

14 Mayıs 2018 14:29


Adana’da gerçekleştirilen 52 üniversitenin mücadele verdiği Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında, atletizmde 24 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya ile Türkiye rekoru kırarak birinci olan ADÜ, basketbolda da şampiyon olarak Süperlig’e çıkmayı başardı.


Koç Fest final müsabakalarında bir başarı da A Klasmanı Süper Ligi Grekoromen Erkek takımından geldi. Final grubunda 6 altın, 1 bronz madalya alan ADÜ takımı Türkiye şampiyonu oldu.


Öğrenci ve antrenörlerini sosyal medya hesabından tebrik eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan “Öğrencilerimizin başarılarına artık yetişemiyoruz” dedi.




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