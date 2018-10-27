Beyerli Mahallesi'nde yabani otlar temizlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Beyerli Mahallesi'nde yabani otları temizledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Beyerli Mahallesi'nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç bakım ve budama çalışmasının ardından yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otları tırpan ve ot biçme makineleri ile biçerek temizledi. Beyerli Mahallesi'nin cadde ve sokakları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ve süpürme araçları ile tertemiz hale getirildi. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkandı. Ayrıca mahalledeki bazı sokaklarda greyder yardımıyla yol genişletme ve düzenleme çalışması yapıldı.