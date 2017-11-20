Beyin dostu ceviz, kalbin de yardımcısı çıktı

Özellikle uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan kabuklu kuruyemişlerden beyin dostu olarak bilinen cevizin kalp damar hastalıklarına da iyi geldiği belirtildi.

Kabuklu yemişlerin, vücut sağlığı için çok faydalı, cevizin ise ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş sert kabuklu meyvelerden sorumlu gıda mühendisi Ayşen Orhan, “Ceviz, doymamış yağ asitlerinden oluşan yapısı ve zengin lif içeriği ile vücut için oldukça yararlıdır. Beyin dostu olarak da bilinen ceviz; kalp damar hastalıklarından uyku sorunlarına, kolesterolden diyabete kadar her derde deva bir meyvedir. Uzmanlar pek çok hastalığa karşı cevizi öneriyor. Bir çok kişi hekim tavsiyesi üzerine bizden ceviz alıp sağlık için ceviz tüketiyor” dedi.

Cevizin beyin ve kalp dostu olmasının yanında enerji deposu bir ürün olduğunu kaydeden Gıda Mühendisi Ayşe Orhan, “Doymamış yağ asitlerinden oluşan ceviz, besin maddeleri ile dolu olması nedeniyle adeta enerji deposudur. 100 gr cevizde 15 gr protein ve 7 gr lif bulunmaktadır. Bu da cevizi lif içeriği yüksek bir besin haline getirmektedir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık sorununa da çözmektedir. İncir içine konulup tüketilirse daha keyifli hale geldiği gibi olumlu etkisi daha da artar” dedi.

İçeriğindeki omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve damar yapısını iyileştirici bir besin olarak hekimlerce ceviz tüketilmesinin tavsiye edildiğini belirten Gıda Mühendisi Orhan, “Antioksidan içeriği de yüksek olduğu için ceviz, kalp hastalıklarına neden olan zararlı maddeleri ortadan kaldırır, kalbin hastalıklara yakalanmasını önler ve damar yapısının esnekliğini korumasına yardımcı olur. Uzmanlar bu nedenle ceviz tüketiminin de alışkanlık haline getirilmesini tavsiye ediyor. Kalp krizine neden olan kan pıhtılaşması riskini azaltıp kan dolaşımını düzenleyen ceviz aynı zamanda kötü huylu kolesterolün de panzehiri olarak biliniyor” dedi.

Her yaştan herkesin düzenli bir şekilde ceviz tüketmesi uzmanlar tarafından önerilirken, cevizin kalp-damar ve beyin, sindirim sistemine olan faydalarının yanında kemikleri güçlendirip cildi de parlak ve pürüzsüz görünüm verdiği belirtildi.