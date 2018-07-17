Bildiriminde bulunmayan 8 işlemeye 83 bin lira ceza kesildi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından günübirlik evler, özel veya resmi her türlü konaklama tesislerine ilişkin olarak 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerde kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmadan günübirlik ev kiraya verdiği tespit edilen ve emlakçılık yapan 4 kişiye ve 1 adet konaklama tesisi işletmecisine toplam 59 bin 425 TL idari yaptırım uygulandı.

Kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlı olduğu halde mevcut bilgi ve belge kayıtlarını genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği tespit edilen 3 konaklama tesisi işletmecisine ve günübirlik ev kiralaması yapan şahsa ise toplam 23.768 TL idari yaptırım cezası uygulandı.