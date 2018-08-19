Bileyiciler bayram ediyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde kurbanlık alanlar, bir yandan da bıçaklarını hazırlama telaşına düştü. Yeni bıçak alanların yanısıra birçok kişi de eski ve körelen bıçakları biletmek için bileyicilerin yolunu tutuyor.

53 seneden bu yana bıçak satan ve aynı zamanda bileyicilik yapan Fatih Namık Talay, bayram dolayısıyla işlerinde artış olduğunu söyledi. Kasaplar Çarşısı içinde yaklaşık 20 senedir bileyicilik ve bıçak satışı yapan Talay, yaşanan yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vatandaşların özellikle kesme ve yüzmede kullandıkları bıçakları bilettiğini anlatan Talay, fiyatlarının ise bıçak 4, satır ve balta 6 lira olduğunu kaydetti.

“Talep yoğun olsa da eski bayramlar yok”

Her Kurban Bayramı’ndan önce bıçaklarını biletmek isteyenlerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirten Talay, “Ne kadar eski bayramlar gibi olmasa da Kurban Bayramı sayesinde işlerimiz açılıyor. Yeni bıçak alamayanlar, ellerindekileri bize getirerek biletiyorlar. Önceden çoğu kişi kurbanını kendisi keserdi şimdi ise artık kurbanlar başkalarına kestiriliyor, bir yerlere vekalet veriliyor veya bağışlanıyor. Artık eski kurban anlayışı olmadığı için bileme işlerinde de her geçen yıl azalma yaşanıyor” dedi.