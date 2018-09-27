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Bilim Şenliğinde Efeler Belediyesi standına yoğun ilgi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ’TÜBİTAK 4007 Astronomi ve Stem Bilim Şenliği’nde Efeler Belediyesi’nin açmış olduğu stantlar yoğun ilgi görürken ’Robotik Kodlama’ ziyaretçilerin dikkatini çeki.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'TÜBİTAK 4007 Astronomi ve Stem Bilim Şenliği'nde Efeler Belediyesi'nin açmış olduğu stantlar yoğun ilgi görürken 'Robotik Kodlama' ziyaretçilerin dikkatini çeki.


Efekent Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen şenlikte Efeler Belediyesi vatandaşlara sıcak- soğuk içecek ikramında bulunurken, Kültür Sanat Evleri'nde verilen kurslarla ilgili açılan stantta tanıtım yaptı. Eğitimin her alanına önem veren Efeler Belediyesi, çocuklara yönelik açtığı ‘robotik kodlama' atölyesinin tanıtımını yaparken aynı zamanda ebru, seramik, takı tasarım kurslarının da tanıtımını yaptı.


Aydın genelinden öğrencilerin ilgisini matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, el becerisinin gelişimi, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha birçok alanda beceri kazandıran robotik kodlama dikkat çekti. Ziyaretçilerle birlikte uygulamalar yapılırken bu tür şenliklerin önemini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,”Ülkemizin gelişiminin en önemli altyapısı eğitimden geçmektedir. Çocuklarımız, gençlerimiz, bizlerin geleceğidir. O nedenle elimizden geldiğince eğitime ve eğitim kurumlarımıza imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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