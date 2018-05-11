Bilimsel eczacılığın 179. Yılı etkinlikleri Aydın’da başladı

Bölge Eczacı Odası bilimsel eczacılığın 179. yılı etkinliklerini Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Bu yıl 14 Mayıs Eczacılar gününü gün değil hafta olarak kutlanacağını belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karararslan, “Birinci basamak sağlık hizmetinde ve koruyucu sağlık hizmetlerinde daha etkin rol almayı arzuluyoruz” diyerek kamu otoritesinin bu alanda kendilerine vereceği görev ve sorumluluğa eczacılar olarak hazır olduklarını söyledi.

Sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler kapsamında Eczacılar kendileri için düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Aydın Eczacı Odası başkanı Sefa Karaarslan, dünyada barış ve huzurun egemen olduğu günlere bir an önce ulaşılmasını dileyerek 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin sonuçlarının da ülkeye millete hayırlı olmasını diledi.

“Sağlık hizmetlerinde daha etkin rol olmaya hazırız”

Ülke genelinde yaklaşık 30 bin eczacının eczanelerde, hastanelerde ve kamu kurumlarında halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çalıştığını belirten 21. Bölge Eczacı Odası başkanı Sefa Karaarslan “Toplumun sağlık okur-yazarlığının yetersiz olduğu, halkımızın sağlık alanında danışmanlık hizmetine her geçen güz daha fazla ihtiyaç hissettiği gerçeği ortada. Ülkemizde yaşlı nüfusun hızla artması ile birlikte kronik rahatsızlıklar da hızla artıyor. Beş yıllık akademik bir eğitimin sonrasında eczacı unvanı alan ve ilaç konusunda tek yetkin meslek mensubu olan biz eczacılar, toplumumuza ilaç danışmanlığı yanında sağlıklı yaşam önerileri ile başta kronik rahatsızlıklar olmak üzere hastalıklarının takibini yaparak birinci basamak sağlık hizmetinde ve koruyucu sağlık hizmetlerinde daha etkin rol almayı arzuluyor. Kamu otoritesinin bu alanda bize vereceği görev ve sorumluluğa hazırız” dedi.

“Eczacılık fakültelerine sınırlama getirilmeli”

Konuşmasında her geçen artan ve alt yapısı hazır olmadan açılan eczacılık fakültelerinden de dert yanan Başkan Kararaslan, “Danışmanlık hizmetini verecek olan eczacıların niceliğinden önce niteliği, en iyi şekilde eğitim almış olmaları büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda sayıları hızla artan, artık saymakta zorlandığımız ve sayıları elliyi bulan eczacılık fakülteleri, arzulanan nitelikte eczacılar yetiştirilememesi yanında mezun olan eczacıların istihdamı gibi sorunları beraberinde getirecektir. Öncelikle yeterli sayıda öğretim elemanı olmayan eczacılık fakültelerinin kapatılması, yenilerinin açılmaması ve eczacılığa girişte taban puan uygulamasına geçilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Genel sağlık sigortasının hayata geçirilerek toplumun tamamının sağlık sigortası kapsamına alınması, hastanelerin birleştirilmesi, sağlıkta dönüşümde birinci fazın tamamlanarak ikinci faza geçilmiş olması, ilaçta yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi gibi sağlık alanında atılan adım ve uygulamaları olumlu bulduklarını belirten Karaarslan, şehir hastaneleri yapılınca mevcut hastanelerin kapatılmasının onlarca eczacıyı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Başkan Karaarslan, kamu hastaneleri yapılırken o ilin Eczacı Odası ile kamu otoritesinin ortak projeler üretmesinin, ortaya çıkacak olumsuzlukları en aza indireceğini belirtti.

“Akılcı ilaç kullanımı olumlu sonuçlar vermeye başladı”

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan akılcı ilaç kullanımı kampanyasının özellikle bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi adına olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade eden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “2017 yılında antibiyotik kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 13 civarında azalmıştır. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek dirençli mikroorganizmaların tedavi edilemez iltihabi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği endişesini paylaşıyor, bu bağlamda yapılan kampanyayı olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak sadece ilaç olarak aldığımız antibiyotikler bu riski oluşturmuyor. Gıda olarak tükettiğimiz etlerin de ilaç kalıntısı ve özellikle antibiyotik kalıntısı içermemesi gerekiyor. Bu bağlamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Veteriner reçetesine tabi ilaçların reçetesiz olarak satışını engelleme yönündeki uygulamalarını olumlu buluyoruz. Fakat gıda güvenliği açısından gözden geçirilmesi gereken önemli bir hususu da dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Hali hazırda veteriner hekimler hem hasta olan hayvanlara ilaç yazıp hem de yazdığı reçetedeki ilaçları satabilmektedir. Bunu etik bulmuyor dahası gıda güvenliği açısından risk oluşturduğunu öngörüyor ve bu yanlış durumun bir an önce düzletilmesi beklentimizi ifade ediyoruz” dedi.

“Reklamları kanarak ilaç adı altında ürün almayın”

Açıklamasında halka da seslenen Başkan Karaarslan, televizyon, internet ve radyo gibi iletişim araçlarında sağlıkla ilgili ‘zararsız harika ilaç’ diye yapılan tanıtımlara kanmamalarını isteyerek “Hastalıkların tedavisinin hekim reçetesi ile eczacı danışmanlığında alınan ilaçlardan ve sağlıklı yaşam önerilerine uymaktan geçtiğini hep göz önünde bulundurup umut tacirlerine kanmayın” dedi.