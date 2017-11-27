Şeker ve kolesterol düzenlemekten, metabolizma güçlendirmeye, kanser hücrelerinin baskılanmasından tümörün küçülmesine katkı sağlayanlara kadar birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatları doğru kullanmanın da çok önemli olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş’in baharatlardan sorumlu Gıda Mühendisi Eda Bedir, baharatlarla ilgili bilinmeyenleri paylaştı. Kronik rahatsızlıkları olanların baharatları dikkatli kullanmalarını öneren Bedir, zencefil, tarçın, biber, karanfil gibi günlük hayatın içindeki baharatların da rutin olarak kullanılmasını tavsiye etti.

“Regl ağrılarına karşı zencefil tavsiye ediliyor”

Özellikle kadınların çeşitli dönemlerinde yaşadıkları sıkıntılarda en büyük yardımcılarından birinin zencefil bitkisi olduğunu belirten Gıda Mühendisi Eda Bedir bir çok kadının hekim tavsiyesi ile zencefil tükettiğini kaydederek “Antibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar olarak kullanılan zencefil, çay olarak tüketildiğinde hamilelik dönemi bulantılarında kullanılabilecek en güvenilir çareye dönüşür. Zencefil çayı aynı zamanda uzun yolda ortaya çıkan mide bulantılarında da etkilidir. Antitümör etkisi sayesinde tedavisi zor olan kanser türlerinde doktora danışılarak tüketilen zencefil tümörün büyümesini baskılamaya yardımcı olabilir. Spor yapan kadınlarda kas ağrılarını ve adet dönemindeki ağrıları azalttığına dair çalışmalar bulunan zencefil solunum yolu hastalıklarında, öksürük, grip ve soğuk algınlığına birebirdir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Fakat kan basıncı ve şeker ile ilgili ilaç kullananlar için sakıncalı olabileceği unutulmamalıdır” dedi.

“Tarçın hafızayı güçlendiriyor”

Kan şekerini dengelemesiyle tanınan ve bu özelliği ile diyabetik hastalara önerilen tarçının aynı zamanda hafıza dostu bir baharat olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Bahar Bölümü Sorumlusu Gıda Mühendisi Eda Bedir, “Kolesterol üstünde de dengeleyici etkisi olan tarçının antioksidan, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri de vardır. Kanın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olan tarçın zengin lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Lösemide kanser hücrelerinin çoğalma riskini düşürür. Tarçın sakızı çiğnemek veya koklamak hafızayı güçlendirir, Alzheimer gibi hastalıklarda yardımcı olarak kullanılabilir. Zencefil ailesinden olan ve Hindistan safranı olarak da bilinen zerdeçalın kullanım alanları da safranla benzerlik gösterir. Antienflamatuvar, antioksidan, antitümör özellikleri olan zerdeçal alzheimer gibi hastalıklarda kullanılır. Kolon, prostat, pankreas, meme kanserlerinde tedaviye ek olarak kullanılabilir, ancak öncesinde hekime danışmak önemlidir” diyerek tarihten bu yana baharatların alternatif tıpta kullanıldığını günümüzde de ilacın yan etkisinden kurtulmak isteyenlerin daha çok baharat kullandığını belirtti.