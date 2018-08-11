Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmak üzere hareket eden kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motoru Kuşadası Güvercinada önlerinde arıza yaptı. İçinde 16’sı çocuk, 8’i kadın toplam 35 kaçak göçmen bulunan bottaki kaçak göçmenlerin kurtarılması için Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı. Başarılı operasyonla batmaktan son anda kurtarılan 23’ü Afganistan, 12’si Irak ve 2’si Filistin uyruklu toplam 35 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alındı. Kaçak göçmenler daha sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.