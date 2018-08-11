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11 Ağustos 2018 22:49

Bindikleri lastik botun motoru arıza yapan 37 kaçak göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken bindikleri lastik botun motoru arıza yapan ve batma tehlikesi geçiren 16’sı çocuk 37 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Bindikleri lastik botun motoru arıza yapan 37 kaçak göçmeni sahil güvenlik kurtardı

11 Ağustos 2018 22:49


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmak üzere hareket eden kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motoru Kuşadası Güvercinada önlerinde arıza yaptı. İçinde 16’sı çocuk, 8’i kadın toplam 35 kaçak göçmen bulunan bottaki kaçak göçmenlerin kurtarılması için Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı. Başarılı operasyonla batmaktan son anda kurtarılan 23’ü Afganistan, 12’si Irak ve 2’si Filistin uyruklu toplam 35 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alındı. Kaçak göçmenler daha sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.




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