Bir çocuk bir fidan diyerek fidan diktiler

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencileri Gamze Nur Özsoy, Berivan Daştan, Kemal Toker, Büşra Ocak, Sümeyra Pehlivanlı ve Kamile Yılmaz’da oluşan proje ekibinin ‘Çocuklar bizim geleceğimizdir’ isimli projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Proje ekibinin başkanı Gamze Nur Özsoy, amaçlarının istismar gören çocuklara dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, “Bu amaçla çocuk istismarına dikkat çekmek ve bu konuda halkımızı bilinçlendirmek adına Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki yüksek okulumuza tahsis edilen alana birer adet çam fidanı diktik. Nazilli Belediyesinin katkıları ile temin ettiğimiz çam fidanlarını Atça halkımızın da destekleri ile toprakla buluşturduk. Her bir fidana beyaz ve yeşil kurdele bağlayarak farkındalık oluşturduk. Beyaz renkle çocuklarımızın saf ve masumiyetlerini yansıtmak istedik” dedi.