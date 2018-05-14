Birbirinden güzel kareler Saklı Bahçe’de görücüye çıktı

Efeler Belediyesi’nin Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlediği kurslar yoğun ilgi görüyor. Kemandan, el sanatlarına, futboldan, halk oyunlarına kadar birçok dalda kısa sürede 7’den 70’e binlerce kursiyere ulaşan Efeler Belediyesi yılsonu sergileri ile de kursiyerlerin el emeklerini görücüye çıkartıyor. Fotoğrafçılık Kursu’nda eğitimi alan kursiyerlerin 250 adet fotoğraflarının yer aldığı sergi Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Belediye Başkan Yardımcıları A. Seydi Koca, Belgin Alpdoğan, Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı, Müdür Yardımcısı Belgin Arslan Demir, Kurs Eğitmeni Selda Yücedağ ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Efeler Saklı Bahçe’de açıldı.

“Her birey güzel sanatlarla ilgilenmelidir”

Serginin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sanatın önemine dikkat çekerek, “Güzel sanatların, resim, müzik, fotoğraf, heykel ve tiyatro gibi birçok alanı vardır. Her bireyin güzel sanatların bir dalı ile ilgili bir hobisi olmalıdır. Sanat ile ilgilenmek, iç içe olmak bizleri yaşama bağlamakta, yaşamdan haz almamızı sağlamaktadır. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünün de anlamı, bireylerimizin sanat alanlarının herhangi birine ilgi duyarak ilgilenmesini önermesidir. Sanat, insanları mutlu etmek ve yüzünü güldürmek için en önemli silahtır” diye konuşarak sergide emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür etti.

Başkan Özakcan konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek Eğitmen Selda Yücedağ eşliğinde sergiyi gezdi. Tüm kursiyerleri tek tek tebrik eden Özakcan, kursiyerler ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.