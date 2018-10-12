Bisiklet turu Aydın'da coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Aydın'dan geçti.

Aydınlı vatandaşların yoğun katılım gösterdiği mücadelede sporcular, Muğla, Denizli Aydın ve İzmir'i bağlayan kavşaktan geçerken büyük coşkuyla karşılandı. Bisikletçilerin geçtiği sırada aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın Mehteran Takımı, Atatürk Heykeli gölgesinde müzik eşliğinde coşkulu bir karşılama yaptı. Yol kenarındaki halk oyunları gösterileri ise dikkat çekti.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 205.5 kilometrelik 4. Etabı olan Marmaris-Selçuk yarışları Marmaris'ten saat 11.00'de start aldı. Yaklaşık saat 13.55'de Aydın il sınırları içerisine giren sporcular, Çine ilçesinin ardından yaklaşık saat 14.55'de Efeler ilçesi eski otogar önünde kurulan Türkiye Güzellikleri Sprint Primi noktasından geçti. Buradan geçerken sporcular özellikle öğrencilerin ve vatandaşların destekleriyle karşılaştılar. Sporcuların geçiş esnasında protokolden birçok isim yer alırken, Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve ilçe müdürleri de hazır bulundu.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Türkiye'nin ve Aydın'ın tanıtımı için çok önemli bir organizasyon. Aydın'ın inciri, zeytini, tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı için çok güzel bir organizasyon. Bisikletçi kardeşlerimizi Aydın'da ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.