Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 18:44

Bisikletten düşüp öldü

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde, bisikletten düşen yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Bisikletten düşüp öldü

22 Ağustos 2018 18:44


Edinilen bilgiye göre; Nazilli’nin Yeni Sanayi Mahallesi 1024 Sokak ile 1028 Sokak arasındaki tarla yolundan evine gitmek isteyen 81 yaşındaki Mehmet Raşit Altınbezer, bisikletten düştü. Evinin yakınında babasının yerde hareketsiz yattığını gören Altınbezer’in oğlu durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Altınbezer’in cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Altınbezer’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç