Bisikletten düşüp öldü

Edinilen bilgiye göre; Nazilli’nin Yeni Sanayi Mahallesi 1024 Sokak ile 1028 Sokak arasındaki tarla yolundan evine gitmek isteyen 81 yaşındaki Mehmet Raşit Altınbezer, bisikletten düştü. Evinin yakınında babasının yerde hareketsiz yattığını gören Altınbezer’in oğlu durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Altınbezer’in cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Altınbezer’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.