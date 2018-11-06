Bitkisel ürün sigortalarında yeni üretim sezonu açıldı

Açıklamada, tarım faaliyetlerinin meydana gelebilecek doğal afetler nedeniyle yüksek düzeyde risk altında olduğunun altı çizilerek; sigorta olmadan üretimde sürekliliğin sağlanmasının günümüz şartlarında artık mümkün olmadığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:

“Üreticilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalı ya da kayıtlarını güncellemelidir. Ardından bitkisel ürünleri için son poliçe kabul tarihlerini www.tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, Sistem'de yer alan sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla tarım sigortalarını kolaylıkla yaptırabilirler ve emeklerini güvence altına alabilirler. Üreticilere sigorta yaptırırken poliçeleri ile eklerini mutlaka okuyarak, teslim almalarını, sigortanın kapsamı hakkında detaylı bilgi edinmelerini ve anlaşılmayan noktaları acente yetkililerine danışmalarını tavsiye ediyoruz. Bereketi bol ve hasarsız bir üretim sezonu temenni ederiz.”