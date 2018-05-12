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12 Mayıs 2018 12:12

“Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 50 öğrenci Didim’i gezdi

Aydın Valiliğinin koordinesinde “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Muş’tan gelen 50 öğrenci, okul idarecileriyle birlikte Balat Mahallesindeki Milet antik kentini gezerek yerinde bilgi aldı.

“Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 50 öğrenci Didim’i gezdi

12 Mayıs 2018 12:12

Muş’lu öğrenciler Didim’in en önemli turistik tesislerinden olan Venosa Otel’de öğle yemeğinde ağırlandı. Öğrenciler yemeğin ardından binlerce yıllık Apollon Tapınağında gezdi. Tarihi tapınağı hayranlıkla gezen öğrencilere daha sonra Altınkum’da özel tekne ile deniz turu gerçekleştirdi. Aydın’ın doğal ve tarihi yerlerini gezme fırsatı bulan öğrencilerden çoğu hayatlarında ilk defa uçağa bindiğini ve deniz gördüğünü ifade etti.


Aydın Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hakan Bacalıkaya, “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Aydın’a 11’inci öğrenci kafilesinin geldiğini belirterek, “Bugüne kadar 950 öğrenci Muş’tan, 250 öğrenci de Tunceli ilimizden olmak üzere toplam bin 200 öğrenciyi Aydın’da misafir ettik. Aydın’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdik. Aydın Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’in talimatları doğrultusunda hazırlanan gezi programını tamamladık. Projemiz 15 Mayıs’ta bitiyor” dedi.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, öğrencileri yalnız bırakmazken 1 saatlik deniz turunun ardından öğrenciler Kuşadası ziyaretler için ilçeden ayrıldı.




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