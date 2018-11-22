Böbreğinden olacaktı, son anda kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Belkiya Güler, ağrıları için gittiği hastanede böbrek kanseri olduğunu öğrendi. Güler'e komisyon kararıyla böbreğinin alınacağı söylenirken, bu karar konusunda ne yapacağını bilmeyen 2 çocuk babası Güler, tavsiyesi ile gittiği özel bir hastanede böbreğinin alınmasına gerek kalmadan tümörden kurtuldu.

Söke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Belkiya Güler, aşırı bir şekilde böbrek ağrısı çekiyordu. Doktora giden yaşlı adam, böbrek kanseri olduğunu öğrendi. Daha sonrada gittiği hastanede Güler'e komisyon kararıyla böbreğinin alınacağı söyledi. Yaşlı adamın bu karar konusunda ne yapacağını bilemedi. Belkiya Güler, dünürünün tavsiyesiyle daha sonrada İzmir'de özel bir hastaneye başvurdu. Güler, daha sonrada doktorlara muayene oldu. 64 yaşındaki adam, yapılan ameliyat ile böbreğinin alınmasına gerek kalmadan tümörden kurtulmayı başardı.

Ameliyat sonrası konuşan Belkiya Güler, "Aydın'da ağrılarımdan dolayı doktora gittim. Oradaki doktorum prostattan şüphelendi ve ultrason çektirmemi istedi. Ultrasonu çektirdim ve sağ böbreğimde tümör olduğunu öğrendim. Hastane komisyon kararıyla böbreğimin alınmasına karar verdi. O sırada dünürümün tavsiyesi ile İzmir'e geldik. Burada bir takım tetkikler yapıldı ve böbreğin alınmasına gerek olunmadığı söylendi. Uygulanan kapalı cerrahi yöntem ile böbreğimdeki tümör bir kaç kesikle çıkarıldı” dedi.