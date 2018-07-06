’Böcekler’ projesi ile Türk kültürünü öğrendiler

Aydın Genlik Merkezi tarafından uygulamaya konulan ‘Böcekler Projesi’ kapsamında Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Estonya, Gürcistan ve Fransa’dan gelen 35 yabancı öğrenci ve grup liderleri Aydın’da buluştu. 10 gün boyunca Aydın’da Türk gençleri ile ortak projede yer alan yabancı öğrenciler proje kapsamında hem böcek türlerini incelediler hem de hazırlanan atölyelerde etkinlik gerçekleştirdiler. Kendi kültürlerini birbirlerine tanıtma fırsatı bulan öğrenciler kendileri için düzenlenen veda programına katıldıktan sonra Türkiye’den ayrıldılar.

Aydın Gençlik Merkezinde düzenlenen veda programı, Türkiye tanıtım videosu ile başladı. Grup liderlerine ve yabancı gençlere izlettirilen sunumun hemen ardından gençlik merkezinin halk oyunları ekibini oluşturan gönüllü gençler gösterilerini gerçekleştirdi. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından gençlik merkezinde gerçekleştirilen atölyelerin eğitmenlerinden oluşan müzik grubu icra ettikleri hareketli türküler ile yabancı gençleri doyasıya eğlendirdi. Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ’’25 Haziran - 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında Aydın’da Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Estonya, Gürcistan, Fransa gibi ülkelerden katılım gösteren gençlerimiz ile projemizi gerçekleştirdik. “Böcekler Projesi” kapsamında yabancı ülkelerden ilimize gelen grup liderlerimizi ve katılımcı yabancı gençlerimizi ilimizde ve gençlik merkezimizde ağırladık. Bu proje kapsamında yabancı gençlerimiz gönüllü gençlerimiz ile bir araya gelerek tanışma fırsatı bulup gerçekleştirdikleri etkinlikler ve atölyeler ile böcek türlerini araştırma fırsatı buldular. Bunun yanı sıra gerçekleştirdiğimiz tarihi ve kültürel geziler kapsamında da milli kültür ve değerlerimizi anlama şansı yakaladılar. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.