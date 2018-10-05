Bodrum Belediyesi personeline kişisel gelişim semineri

Bodrum Belediyesi'nin 2018 yılı Hizmet İçi Eğitimleri kapsamında personele yönelik olarak düzenlenen “Kişisel Gelişim” seminerleri devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli Eğitim Uzmanı Zeynep Tuncel tarafından verilen "Kendinizi Güncelleyin" adlı seminerde, yoğun ve stresli bir çalışma temposunda yorgunluk, monotonluk ve atalet ile baş edebilme gibi konulara değinildi.

Tuncel, "Çalışma hayatında personelin en çok ihtiyacı olan motivasyondur. Uzun, yorucu ve stresli çalıma temposunda personel belli bir zaman sonra atalet sürecine girebilmektedir. Bu gibi dönemlerde personeli motive edici seminerlerin düzenlenmesindeki hedef onların yorgun ve monoton çalışma duygusundan çıkararak performanslarının yükselmesine katkıda bulunmak ve çalışma tempolarına dinamizm katmaktır" dedi.

Keyif ile geçen ve kişisel gelişimi de destekleyerek motivasyon sağlayan eğitim seminerine 120 personel katıldı.