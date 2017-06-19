Boğa yaşlı adamı hastanelik etti

Köyde bir boğa bakıcısını süserek hastanelik etti. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı şahsın durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; köyde yaşayan 80 yaşındaki A.S. tarım sezonun çift sürme işlerinde de kullandıkları boğaları evlerinin yakınındaki bahçeye götürüp yaymak istedi. Bahçede kızgın boğanın hışmına uğrayan yaşlı şahsı boğası defalarca süstü. Çevredekilerin yardımı ile boğadan kurtarılan yaşlı şahıs ağır yaralandı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan A.S. isimli yaşlı şahsın ağır yaralandığı ve iç organlarının da zarar gördüğü belirtildi. Yoğun bakım servisine kaldırılan 80 yaşındaki A.S.’nin yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

2 ay önce bir kadın hayatını kaybetmişti

Bilindiği gibi aynı köyde yaklaşık 2 ay önce 53 yaşındaki Fatma Kıyar isimli kadın da beslediği boğanın kendisini defalarca süsmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.