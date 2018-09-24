Aydın'ın Efeler İlçesi'ne bağlı Dalama Hayvan Pazarında, bir boğa yeni sahibini hastanelik etti. Ağır yaralanan 30 yaşındaki şahıs kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Aydın Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, hayvan pazarlarında güvenlik ve sağlık ekibi bulundurulmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, hayvan satın almak için Dalama Hayvan Pazarına gelen 30 yaşındaki Abdullah Orasan, hayvan pazarında beğendiği 3 büyükbaş hayvanı satın aldı. Aldığı hayvanları ikisini aracına yükleyen Orasan, 3. hayvanı da arabaya yüklemek için pazar yerindeki bölümden çözdüğü sırada boğa birden yeni sahibini süsmeye başladı. Şiddetli boynuz darbesine maruz kalan şahıs ağır yaralandı. Görgü şahitleri, boğanın boynuzlarını yeni sahibinin kemerine taktığı için Abdullah Orasan'ı zor kurtardıklarını belirttiler.

Karın ve kasık bölgesine aldığı boynuz yaraları nedeniyle durumu ağır olan Abdullah Orasın ambulansla ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Abdullah Orasan'ın kaldırılığı yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

“Sağlık ve güvenlik ekibi şart”

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, hayvan pazarlarında alıcı ve satıcının can ve mal güvenliği için sağlık ve güvenlik ekiplerinin mutlaka bulunması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Özellikle büyükbaş hayvanların ne zaman ne yapacağının belli olmadığını belirten Kadı, “Ben de olayın yaşandığı Pazar yerindeydim. Birden boğa yeni sahibini saldırdı. Ağır yaralandı. Bunun yanında hayvan pazarlarında alıcıda da satıcıda da nakit para taşıdığı için kapkaç, yankesicilik gibi olaylar çok oluyor. Pazarlar da sabah 06:00'da açılıp 09:00 gibi sonra erer. Sayın Valimizden haftada bir gün pazarın açık olduğu 3 saatlik sürede sağlık ve güvenlik görevlisi talep ediyoruz. Bu halkımızın can ve mal güvenliği için önemli” diye konuştu.