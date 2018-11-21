Boksta yeni şampiyonlar yetişiyor

Tecrübeli Boks Antrenörü İbrahim Gürsoy tarafından devam eden boks kurslarına hem erkekler hem de bayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hem Yaz Spor Okulları hem de Kış Spor Okulları kursları kapsamında aralıksız olarak devam eden boks kurslarında bugüne kadar sayısız şampiyonlar çıktı.

Boks antrenörü İbrahim Gürsoy, “Uzun yıllardır Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde severek yaptığımız boks antrenörlüğü zamanımda sayısız şampiyonlar yetiştirdik. Amacımız sadece şampiyonlar çıkarmak değil yeni nesile spor yaptırarak hareketli kalmalarını sağlamaktır. Böylece sporcularımızı hem sağlık yönünden hem de çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen dijital dünyayı bilinçsiz kullanımdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Boks sporunu merak eden, boksa başlamak isteyen herkesi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Spora ve boks branşına desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20 branşta devam eden İl Spor Merkezleri Kış Spor Okullarına spor yapmak isteyen herkesi davet ediyor.