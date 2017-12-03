Bölgesel Kros Ligi final yarışları Kuşadası’nda yapıldı

Kuşadası Adagöl Koşu Parkurunda düzenlenen müsabakalara farklı kentlerden 108 takım ile 460 sporcu katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 4 kategoride düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi Final Yarışlarının açılışına Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintinar, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mikail Kavaklı ile Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk katıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintinar, Adagöl Koşu Parkuru’nun Atletizm sporu için ideal bir alan olduğunu belirterek başta Kuşadası Belediyesi olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını protokol üyelerinin elinden aldı. Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi Final Yarışlarında Küçük Kızlar Kategorisinde takım olarak birinci İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü, ikinci Erzurum Tekman Belediye Spor Kulübü üçüncü ise Ağrı Gençlik Spor Kulübü oldu. Küçük Kızlar Kategorisinde ferdi sıralamada birinci Hacer Yılmaz, ikinci Aslı Kızılkaya üçüncü ise Zeynep Bayçınar oldu. Küçük Erkekler Kategorisinde takım olarak Muş Gençlik Hizmetleri Spor birinci, Tokat Anadolu GSK ikinci, Erzurum Palandöken Belediye Spor ise üçüncü olu. Küçük Erkekler kategorisinde ferdi sıralamada birinci İbrahim Karateke, ikinci Mehmet Eren Cantürk, üçüncü ise Abdülbaki Anterili oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde takım olarak ilk üçe Gaziantep Şölen Spor, Ankara BB Ankara Spor ve Ankara Etimesgut Spor Kulüpleri girerken ferdi olarak birinci Tuğba Akdoğan, ikinci Rumeyse Coşkun, üçüncü ise Ruken Tek oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise takım olarak birinci Diyarbakır Kayapınar Belediye Sportif Faaliyetler Kulübü, ikinci Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü, üçüncü Erzurum Palandöken Belediye Spor oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ferdi sıralamada ilk üçte Tarık Demir, Sebih Bahar ve Ahmet Mutlu yer aldı.