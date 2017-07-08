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08 Temmuz 2017 10:32

Bonzai kullanan gencin ibretlik hali

Aydın’da bonzai kullandığı iddia edilen bir gencin ibretlik hali kameralara yansıdı.

Bonzai kullanan gencin ibretlik hali

08 Temmuz 2017 10:32


Efeler ilçe merkezi Ilıcabaşı Mahallesi’nde bonzai içen bir şahıs bir müddet sonra minibüs durağında yığılıp kaldı. Çevre sakinleri durakta hareketsiz yatan şahsı görünce durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine ihbar edip yardım istedi. Bir müddet sonra bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri tarafından uyandırılan şahıs tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Bölgeye gelen polis ekipleri üzerinde madde bulunmayan şahsı serbest bıraktı.


Olay yerine toplanan onlarca kişi arasında ayakta zor duran şahsın ibretlik görüntüsü amatör kameralara yansıdı. Şahsı izlerken zaman zaman gülen zaman zaman da düştüğü zor duruma acıyan mahalle sakinleri ayakta zor duran gence ayılması için yoldan geçen karpuzcudan karpuz alıp yedirdi. Ayakta zor duran şahıs daha sonra bölgeden uzaklaştı.




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