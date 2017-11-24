Böyle 24 Kasım hediyesi görülmedi

Aydın Ekrem Çiftçi İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri velileri ile birlikte öğretmenlerine öğretmenler günü hediyesi olarak ormanlık hediye ettiler. 8 yıllık öğretmen Tuba Şahin, öğrenci ve velilerin anlamlı hediyesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul ettiği günde kutlanan ‘Öğretmenler Günü’ için Aydın Ekrem Çiftçi İlkokulu Anaokulu öğrencileri velileri ile birlikte uzun bir çalışma yaptı. Öğretmenlerinden gizlice yaklaşık 2 haftalık çalışma ile Aydın Efeler İlçesi Gölhisar Mahallesi’nde öğretmenleri adına hatıra ormanı kuran minikler hiçbir şeyden haberi olmayan öğretmenlerini öğretmenler günü dolayısıyla pikniğe davet etti.

Öğrencileri ve velilerle birlikte Gölhisar Mahallesi’nde yeni oluşturulmuş ormanlığa giden öğretmen kendi adına dikilmiş onlarca ağaçtan oluşan ‘Öğretmen Tuba Şahin’ ormanını görünce gözyaşlarına hakim olmadı. En anlamlı öğretmenler günü hediyesini alan Tuba Şahin, çevre ve doğal yaşamı her fırsatta öğretmeye çalıştığı öğrencilerine sarılarak sevincini paylaştı.