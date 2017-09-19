Bozdoğan MHP’de 70 kişi istifa etti

Bozdoğan MHP’de görevden alınan eski İlçe Başkanı Birol Özsoy ile beraber eski yönetim kurulu üyeleri ve bir grup partili yaptıkları basın açıklaması ile partilerinden istifa etti. Bozdoğan Atatürk Parkı’nda basın açıklaması ile istifalarını açıklayan partililer, dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu’na teslim edeceklerini açıkladı.

MHP eski İlçe Başkanı Birol Özsoy, 07 Haziran seçimleri sonucu oluşan parlamento yapısı ve izlenen politikalar sonucunda 01 Kasım 2015 seçimlerinde MHP’nin ciddi bir oy ve milletvekili kaybıyla karşı karşıya kaldığını iddia etti. Özsoy, istifaların devamının geleceğini öne sürerek; “Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması konusundaki beklentilerimiz sonuçsuz kalmıştır. Yine bu süreçte onlarca il, yüzlerce ilçe teşkilatı kapatılarak taban iradesi hiçe sayılarak bastırılmak istenmiştir. Geldiğimiz noktada MHP’nin bizim hislerimize fikirlerimize ve ülkülerimize uygun bir çizgiden uzaklaştığını üzülerek görüyoruz. Bugün gençlik yıllarından beri karşılıksız olarak sevdiğimiz sevgilimizden ayrılık günümüzdür. Ama ayrılırken yanımıza fikirlerimizi ülkülerimizi hayallerimiz alıp ta gidiyoruz ve MHP’den istifa ettiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Biz Bozdoğan olarak Aydın’da startı veriyoruz” dedi.