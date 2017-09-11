Bozdoğan’a 2 milyonluk yatırım

İl başkanlığı konusunda da bilgi veren Erdem, adayların 10 gün içerisinde Ankara’ya çağrılacağını kaydetti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Bozdoğan-Yatağan arasında yapılacak yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erdem, bölgeye yatırımların devam edeceğine işaret ederek, “Yenipazar’da çalışmalarımız bitti. Bozdoğan- Yatağan arasındaki 55 kilometrelik alanda standart yükseltme çalışmalarımız olacak. Şu anda Karayolları ekiplerimiz çalışıyor” dedi. Erdem, yaklaşık 2 milyon liraya mal olan yol yenileme çalışmalarının 2 ayda tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

İl Başkan Adayları Ankara yolcusu

Aydın’da AK Parti İl başkanlığı için belirlenen isimlerin önümüzdeki 10 gün içerisinde Ankara’ya çağrılacağını söyleyen Erdem, “Bazı illerde il başkanlığı konusunda çalışmalar yapılıyor. İlk aşama tamamlandı. İstişarelerimiz gerçekleşti. Bütün ilçe teşkilatları ve yöneticileri ile istişareler yapıldı. Genel merkez yetkilileri geldi. Şu anda 2. aşaması gerçekleştiriliyor. Aydın’da yapılan istişareler değerlendirildi. Raporlar, genel merkezde teşkilat başkanına sunulacak. Teşkilat başkanı da genel başkanımıza sunumu yapıp sonrasında ortaya çıkan aday adaylar, Sayın Genel Başkanımıza arz edilip Ankara’ya çağrılacaklar. Orada bire bir görüşmelerin ardından son karar verilir” dedi.

Haydere YİBO’nun kapatılması

Haydere Yatılı Bölge Okulu pansiyonunun kapatılması ile ilgili de konuşan Erdem, eğitim anlamında Türkiye’nin büyük bir yol katettiğini belirterek “Milli Eğitim Bakanlığı yatılı bölge okulları ile ilgili genel bir değerlendirme yapıyor. Onunla ilgili bir durum. YİBO’lar ile ilgili genel bir değerlendirme var. Milli Eğitim’de çok önemli bir noktaya geldik. Kitapların ücretsiz dağıtılması, bilişim sistemleri, akıllı tahtaların kullanılması, bunlar çok önemli. Fakat hala arzuladığımız hedeflere ulaşmış değiliz. YİBO’lar geçmişten beri uygulanmış fakat birtakım sıkıntılar oluşmuş. Oradaki öğrenciler için taşımalı eğitim sistemini kullanacak” ifadelerine yer verdi.