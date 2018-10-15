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Bozdoğan'da araç kundaklama olayı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki bir oto galeride satılığa çıkarılan araçlar henüz kimliği belirlenemeyen kişi a da kişilerce ateşe veridi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir oto galeride satılığa çıkarılan araçlar henüz kimliği belirlenemeyen kişi a da kişilerce ateşe veridi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi yangın söndürülürken olayda iki araç tamamen yandı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çarşı Mahallesi Muğla Caddesi Bozdoğan Cezaevi yakınlarında bulunan E.Y.'ye ait oto galeride dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanmakta olan iki araca müdahale ederken, alevlerin park halindeki diğer araçların sıçramaması için diğer araçlara da soğutma çalışması yaptı.


Kısa sürede kundaklandığı iddia edilen iki araç tamamen yanarken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İş yerinin sahibi ile mekanı kiralayan galerici arasında bir süredir sorun yaşandığı öğrenilirken polisin mal sahibinin de ifadesine başvurduğu öğrenildi.


Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

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