Bozdoğan’da eğitime dev yatırım

Merkezi hükümet tarafından 2017 Devlet Yatırım Programına alınan 24 derslikli okul, 2019 yılında hizmete girecek.

Yaklaşık yarım asırdan bu yana eğitim öğretim hayatında Bozdoğan ve çevresindeki öğrencilerin hizmetinde olan Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin bulunduğu alandaki binaların yıkımından sonra, aynı alanda yeni projenin inşaatına başlanacak. Üç aşamadan oluşan proje 24 derslikli okul binası, 200 öğrenci kapasiteli okul pansiyonu ve spor salonunu kapsıyor. Projenin yatırım programına alınmasından sonra okulda zemin etüdü çalışmaları başlarken, okul kompleksinin inşaat çalışmalarına bir yıl içinde başlanıp, 2019 yılında ise okulun faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeni yapılacak olan okul ile Bozdoğan’da yaşanan derslik sorununun da ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Bozdoğan AK Parti İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, okulun yatırım programına alınmasının Bozdoğan’da sevinçle karşılandığını ifade ederek, “Bozdoğan’a böyle bir yatırımın gelmesi bizleri çok sevindirdi. Uzun zamandan beri gündemde olan bu projeyi Bozdoğan’a kazandırdığımız için çok mutluyuz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber Bozdoğan’da yapılması gereken ne var ise gece gündüz çalışıyoruz. Şu andaki mevcut okulun derslik sorununa ve Bozdoğan’daki çocuklarımızın geleceğini doğrudan olumlu yönde etkileyecek olan bu proje Bozdoğanımıza hayırlı olsun. 24 derslikli binası, 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu ve spor salonu ile birlikte modern bir okul olacak. Proje şu an mevcut durumdaki okulumuzun bulunduğu alanda üç aşamalı olarak gerçekleşecek. Bittiğinde ilçemize yakışır bir eğitim kurumu olacak. Herhangi bir aksilik çıkmazsa 2019 yılında eğitim-öğretim hayatında hizmete girecek. Başta her üç vekilimize ve bu projenin Bozdoğan’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni okul projesinin yatırım programına alınmasından sonra yıkımına başlanacak olan ve şu an mevcut durumda eğitim-öğretimine devam eden Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından bu yana Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM) olarak öğrenci yetiştiriyor. Bozdoğan’da 1968 yılında kurulmuş olan “Meslek Kız Sanat Okulu” ile 1982 yılında kurulmuş olan “Endüstri Meslek Lisesi” eğitim kurumlarının birleşmesiyle ortaya çıkan okul 8 bölüm, 70 öğretmen ve 650 öğrenci ile eğitimine devam ediyor.