Bozdoğan’da Hoca Turizmi başladı

İlçede taksicisinden minibüsçüsüne, lokantacısından yöresel ürün satan esnafına herkes ‘Aydınlı Mehmet Hoca’ adlı Mehmet Pala’ya gelen ziyaretçilerden memnun. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan, ismini Türk Patent Enstitüsü’ne tescil ettiren ve alternatif tedavi, havas ilmi, fitoterapi gibi konularda hizmet verdiğini belirten Mehmet Pala ilçe ekonomisine de katkı sağlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve her gün onlarca kişinin ziyaret ettiği Mehmet Pala’ya gelen ziyaretçiler sadece Aydınlı Mehmet Hoca olarak biline Pala’yı değil ilçe esnafını da memnun ediyor. Eskiden yaz döneminde en sakin dönemlerini yaşarken Mehmet Pala’ya olan ziyaretler sayesinde işlerinin daha iyti olduğunu belirten şoför esnafı Aydınlı Mehmet Hoca’nın ilçe tanıtımına da katkı sağladığını belirttiler.

Farklı tarzıyla dikkat çeken ve kendisine ait özel 800’lü hattı bile bulunan Mehmet Pala’nın yoğunluğunun kendilerine de olumlu etkilediğini belirten ilçedeki pidecilerden Ali Şahan, “İlçemiz sapa bir yerde ancak pidesi çok güzeldir. Aydınlı mehmet Hoca’ya gelenler bize de uğruyor. Mehmet Pala’nın yoğunluğu bizim işlere de yansıdı. Bizim denizimiz, antik kentlerimiz olmadığı için turizm gelirimiz yok ama Mehmet Hoca sayesinde alternatif bir turizm kaynağımız oldu” diye konuştu.

İlçede taksi sayısı 40’a yaklaştı

Özellikle ulaşım sektöründe hizmet veren esnafın Aydınlı Mehmet Hoca’ya olan ziyaretçiler sayesinde daha yoğun bir iş dönemine girdiğini belirten ilçedeki taksicilerden Atilla Kurucuova, “Biz Bozdoğan’da Mehmet Pala diye tanırdık. Gelip giden yolcular sayesinde Mehmet Hoca’yı artık herkes Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanıyor. Eskiden sadece köylere ve Nazilli’ye çalışırdık. Şimdi ilçemizde başlayan Hoca turizmi sayesinde İzmir Adnan Menderes Havaalanı’ndan Denizli ve Antalya’ya kadar pek çok yere hem de uzun mesafeli yolcularımız oluyor” diyerek ilçede hareketliliğe neden olan Mehmet Pala’ya teşekkür etti.