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Bozdoğan'da medyum operasyonu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bölgede medyumluk yapan Mehmet P.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bölgede medyumluk yapan Mehmet P. İle yanında çalıştırdığı iki kişi gözaltına alındı.


Operasyon kapsamında polis ekipleri önce Mehmet P.'ye ait iki adet aracı çekici ile parka çekti. Ardından Mehmet P. ve çalışanları H.S. ve S.E. gözaltına alındı.


Yapılan soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen H.S. ve S.E. serbest bırakılırken Mehmet P. tutuklanarak Nazilli Cezaevi'ne gönderildi.

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