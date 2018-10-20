Bozdoğan'da muhtarlar günü kutlandı

Tören Cumhuriyet Mahhalllesi Muhtarı Serhat Koyun, Yenice Muhtarı Nihat Yakalı ve Güneyyaka Muhtarı Mehmet Öztürk ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve akabinde istiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Biresse (Olukbaşı) Muhtarı İsmail Öztaban günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı. Muhtar Öztaban konuşmasında; 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlandığına dikkat çekerek bu günü Muhtarlar Günü Olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gazi Meclise teşekkür etti. Muhtarların mahallelerde resmi kurumların temsilcileri olduğunu belirten Muhtar Öztaban, Mahalle muhtarlarının günün her saatinde görev başında olduklarını, mahallenin tüm sorunları ile ilgilendiklerini söyledi.

Törene Bozdoğan Kaymakamı Adem Can,Cumhuriyet Savcısı Nurulllah Narin,Bozdoğan Belediye Başkanı S. Tümer Apaydın, Bozdoğan Jandarma Komutanı J. Yzb Salih Devrim, Bozdoğan İlçe Emniyet Amiri Eşref Acar, ADÜ Bozdoğan Meslek Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr Okan Ertosluk, kurum amirleri, Sivil toplum örgütü başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.