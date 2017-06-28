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28 Haziran 2017 10:15

Bozdoğanlı çocuklar hem kuran öğreniyor hem spor yapıyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından "Kur’anımı öğreniyorum, sporumu yapıyorum" ismiyle başlatılan kurslara çocuklar ilgi gösterdi.

Bozdoğanlı çocuklar hem kuran öğreniyor hem spor yapıyor

28 Haziran 2017 10:15


Bozdoğan Kaymakamlığının da desteğiyle Bozdoğan Kapalı Spor Salonunda başlayan kursta öğrenciler 2 saat Kur’an öğrenirken 2 saat boyunca da spor yapıyor.


Proje hakkında bilgi veren Bozdoğan Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Ahmet Keskin, projenin Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının imzaladıkları protokol ile ortaya çıktığını ve amacının ise yaz Kur’an kurslarına gelen öğrencileri spora teşvik ederek çocuklarının beden sağlığının korunması olduğunu dile getirdi.


İmzalanan protokolün bu yönü ile çok anlamlı olduğuna dikkat çeken Keskin, "İlçe Müftülüğü ile birlikte yaz kuran kursları ile spor okulunu birleştirdik. Kız erkek olmak üzere 50 çocuk, iki sınıf halinde derslere katılıyor. Çocuklar iki saat boyuna Kuran ve değerler eğitimini aldıktan sonra iki saat boyunca da futbol, voleybol, basketbol, karate, atıcılık, tenis, masa tenisi gibi branşlarda beden eğitimi öğretmeni eşliğinde kurs alacak. Amacımız çocukları bilgisayar ve tablet bağımlılığından kurtarmak bu sayede hem dini öğrenmelerini hem de spor yapmalarını sağlamak" dedi.




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