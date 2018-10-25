Bozdoğanlı öğrenciler balık yiyerek büyüyecek

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde “Balık Yiyelim, Sağlıklı Büyüyelim” projesi kapsamında 830 ilkokul öğrencisine balık ikram edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği içerisinde hazırlanan ‘'Balık Yiyelim Sağlıklı Büyüyelim'' projesi kapsamında Bozdoğan'da hazırlanan programda ilkokul 4. sınıfa giden 830 öğrenciye balık ikramı yapıldı.

Çocukların balık yeme alışkanlığı kazanması için hazırlanan programa katılan Bozdoğan Kaymakamı Adem Can konu ile ilgili olarak, "Ülkemizde çocuklarımızın balık tüketiminin az. Bu oranın yükselmesi için devlet olarak amacımız bu konuda farkındalık oluşturmak. Çocuklarımızın balık tüketerek daha sağlıklı büyüyecekler” diye konuştu.