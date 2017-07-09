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09 Temmuz 2017 18:40

Bozdoğanlı Okan, gözyaşları içinde uğurlandı

Dün sabah 04.

Bozdoğanlı Okan, gözyaşları içinde uğurlandı

09 Temmuz 2017 18:40

00 sıralarında Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Okan Sırma (24) toprağa verildi.


Ağabeyinin nişan merasiminden dönerken Bozdoğan Kavaklı Mahallesinde 09 B 1283 plakalı motosikleti ile karşı yönden gelen E.D yönetimindeki ticari araçla çarpışarak ağır yaralan ve sonrasında hayatını kaybeden Okan Sırma (24) Yazıkent Mahallesi Aşağı Camiide, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazıkent Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.


Bozdoğan Belediyesi temizlik işlerinde çalışan genç Okan’ın cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, arkadaşları tabutunun üstüne Galatasaray atkısı ve Bozdoğan Belediyespor atkısı serdi. Sıkı bir Galatasaray ve Bozdoğan Belediyespor taraftarı olan Okan Sırma, Nazilli Galatasaraylılar Derneği üyesi ve aynı zamanda Bozdoğan Belediyespor aşığı idi.


Bozdoğan’ın Yazıkent Mahallesindeki cenaze törenine, Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Bozdoğan Belediyesporlu futbolcular, arkadaşları ve mahalle halkı katıldı.


Kaza, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Bozdoğan’a bağlı Kavaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesinde çalışan ağabeyi Gökhan Sırma’nın Nazilli’deki nişan merasimine katılan Bozdoğan Belediyesi temizlik işleri müdürlüğünde çalışan Okan Sırma, eğlence sonrası 09 B 1283 plakalı motosikletine binerek Bozdoğan’a dönmek için yola çıktı. Motosikleti ile Kavaklı mevki yakınlarında karşı yönden gelmekte olan E.D. yönetimindeki 09 KK 686 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile ağır yaralanan Sırma, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.




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