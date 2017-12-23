Bozyurt Köprüsü’nün açılışı yapıldı

Açılışta konuşan Başkan Alıcık, Nazilli’nin bir tarım kenti olmasının yanı sıra sanayi ve üniversite şehri olduğuna da dikkat çekerek 2014 yılından bu yana çok ciddi yatırımlara imza attıklarını belirtti. 82 mahallede gerçekleştirilen yatırımların bundan sonra da devam edeceğini söyleyen Alıcık, “Sanayiden üniversiteye, tarımdan sanata birçok alanda ilçemize yatırım yapıyoruz. Halk bunu görüyor. Takdiri onlar yapıyor. Hiç kimse merak etmesin; ben bu memleketin ne bir lirasını heba ederim ne de peşkeş çektiririm. Herkesin içi rahat olsun” dedi.

Yapımı Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 10 metre genişlik ve 15 metre uzunluğundaki Bozyurt Mahallesi Köprüsü görkemli bir törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Nazilli Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterilerinin ardından konuşan Bozyurt Mahalle Muhtarı Ali Eşsiz, desteklerinden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür ederek, “Sağ olsun başkanımız mahallemize halı saha, sosyal çatı, yol, köprü ve daha birçok yatırım yaptı. Halkımızın taleplerini hiçbir zaman boş çevirmedi. Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri de köprünün yenilenmesiydi. Başkanımızın talimatları ile yapılan ve vatandaşlarımızın hizmetine açılan yeni köprümüz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Mehmet Meke ise, Başkan Alıcık’a yazdığı “Bizlerin kimselerden menfaati yok/ Uzun yaşam şehri Nazilli’de yapılacak işler çok/ Nazillimize hizmet verecek becerikli iyi aday yok/ Gayret et başkanım gayret et/ Bu hizmetleri yapacak senden başka işi bilen tecrübeli aday yok” dizelerinden oluşan şiirini okudu.

“Yatırımlar devam edecek”

Vatandaşın talepleri doğrultusunda Bozyurt Köprüsü’nü yenilediklerini ve Nazilli Belediyesi olarak mahallelere yatırımlara devam edeceklerini belirten Başkan Alıcık, “Biz bir aileyiz. Benim çocukluğum bu sokaklarda geçti. Çocukluk arkadaşlarım bu mahallelerde yaşıyor. Nazilli Belediyesi olarak merkezdeki 20 mahallenin dışında 82 mahallemizde gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. Nazilli’ye hizmet etmek boynumuzun borcu. Yalnızca Bozyurt Mahallemizde, sosyal çatı ve müştemilat binası, köprü, yol, kanalizasyon, camii ve imam evi tadilatı, halı saha, sağlık ocağı tadilatı, okullara yardım gibi işler için yaklaşık 1 buçuk milyon lira harcadık. Bundan sonra da yatırımlarımız devam edecek” dedi.

“Hizmet etmek için seçildik, oy derdimiz yok”

Nazilli’nin yaşlanmak için ideal bir şehir olmasının yanında yaptıkları yatırımlarla, sanayi, üniversite ve tarım alanında ciddi atılımlar gerçekleştirerek ilçeye geniş bir vizyon kattıklarına dikkat çeken Başkan Alıcık, “40 ilden büyük bir ilçeyiz. Tüm mahallelerde çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Vatandaşlar bunu takdirle karşılıyor. Bu göreve hizmet etmek için seçildik, oy derdimiz yok. Üniversitenin kullanılmayan 200 dekarlık alanını özelleştirme idaresinden aldık. Aynı zamanda ilçemizde bir Uygulamalı Bilimler Fakültesi açılacak. Bu artı 4 bin öğrenci demek. Sanayisinden üniversitesine, tarımından sanatına birçok alanda ilçemize yatırım yapıyoruz. Yalnızca İsabeyli Mahallesi’nde 3,4 milyon lira yatırım yaptık. Halk bunu görüyor. Takdiri onlar yapıyor. Hiç kimse merak etmesin; ben bu memleketin ne bir lirasını heba ederim ne de peşkeş çektiririm. Herkesin içi rahat olsun” diyerek 2019 seçimlerine kadar mahallelerdeki tüm yolların yenileme çalışmalarının da tamamlanacağı müjdesi verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Alıcık’a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.