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19 Eylül 2017 09:29

Bu gelenek asırlardır devam ediyor

Aydın!ın Köşk İlçesi’ne bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi’nde yazın kavurucu sıcağında vatandaşlar ‘küp hayrı’ diye adlandırılan ilginç bir gelenekle arazilerde suya ulaşıyor.

Bu gelenek asırlardır devam ediyor

19 Eylül 2017 09:29

Özellikle incir hasat sezonunda hayır için tarla ve bahçe yollarında belirli aralıklarla toprak küplerde bulundurulması zorunlu olan su küpleri yoldan gelip geçenlerin susuzluğunu gideriyor.


Geleneğin asırlardır devam ettiğini ve her küpün bir vakfı bulunduğunu belirten köyün sakinlerinden Yusuf Ergün, küplerden insanların küplerin yanına yapılan yalaklardan ise hayvanların sebeplendiğini söyledi.


Küp hayrı geleneğinin motorlu taşıtların olmadığı dönemlerden kaldığını ve halen devam ettiğini belirten Ergün, “Eskiden ulaşım ve taşımacılığın hayvanlarla yapıldığı dönemlerde sıcak yaz günlerinde en çok ihtiyaç duyulan şey su imiş. Asırlar önce dedelerimiz tarafından yoldan gelip geçenlerin susuzluğunu gidermesi amacıyla araziye giden yolların belli bölümlerine su hayrı için küp kurulmuş. Büyüklerimiz bu küp hayrını kurarken hayrın ilelebet devam etmesi için birer de arazi vakfetmişler. Bu vakıflar sayesinde su hayırları devam ediyor. Hayır için vakıf bırakılan araziyi kim işlerse o kişi de yaz boyunca küpte su bulunduruyor” dedi.




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