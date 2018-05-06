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06 Mayıs 2018 09:04

Bu ilçede her yerde kitap okunuyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde protokol üyelerinin okullara giderek ortaokul ve lise öğrencileriyle kitap okuma etkinliği ilçe genelinde yayıldı.

Bu ilçede her yerde kitap okunuyor

06 Mayıs 2018 09:04


Yaklaşık bir senedir devam eden okullara giderek öğrencilerle kitap okuma etkinliği “Kitap Okunur Her Yerde” projesi ile ilçe geneline genişletildi. Kitabın sadece okullarda yapılan bir uğraş olmadığını ve okumanın yalnızca öğrencilere özgü olmadığını göstermek, kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan projenin ardından açık havada kitap okuyan genç-yaşlı ilçe sakinleri renkli görüntülere sahne oldu.



Herkes memnun


Projenin oldukça anlamlı olduğunu ifade eden çiftçi Mehmet Şavk, “Çocuklarım kitap okumaları sayesinde iyi yerlere geldiler. Ben de tavsiye ederim kitap okunmasını. Fırsat buldukça gazete okuyoruz. Köy yerinde işler yoğun olduğu için kitap okumaya fırsat bulamasak da bundan sonra okuyacağım” dedi.


Emekli öğretmen İsmail Şavk ise, “Kitap okunmalı. Çok okunması gerekir. Çocuklarım küçük yaşlarda kütüphanelere üye olarak bu konuya ilgilerini gösterdiler. İkisine de çok büyük faydası oldu İkisi de iyi yerlere kadar geldi” şeklinde konuştu.


Öğrencilerden Esin Oflüs ise, “Kitap okumak çok güzel bir şey. Daha iyi empati kurmamızı sağlıyor. Çok büyük yararı var” dedi.




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