Bu kahveye erkek giremiyor

Aydınlı kadınların boş vakitlerinde zaman geçirdiği Kadınlar Kıraathanesi’ne erkekler, sadece yanlarında bayan arkadaşları veya eşleri ile girebiliyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Esra Bacak ve Ayla Özbay kız kardeşlerin ortak olarak açtıkları Kadınlar Kıraathanesine ilgi gün giderek artıyor. İçeriye girildiğinde farklı ve renkli dizaynı ile normal kıraathanelerden farklı gözüken Kadınlar Kıraathanesine gelen bayanlar işten arta kalan zamanlarda hem kafalarını dinliyorlar, hem de arkadaşları ile buluşarak güzel vakit geçiriyor.

Kadınlar Kıraathanesinin müdavimlerinden öğretmen Semiha Ertek, Aydın’da böyle bir yerin olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kadınların toplanıp gittiği güzelce zaman geçirdiği arkadaşlarıyla beraber olduğu çok güzel nezih bir mekan. Biz hemen hemen her akşam buraya geliyoruz. Düzgün bir ortam olunca biz burada rahat ediyoruz. Burada günümüzü yapıyoruz. Bazen doğum günleri kutluyoruz. Çalışan insanlar için gerçekten ciddi anlamda böyle bir yere ihtiyaç vardı. Özellikle mesai saatinden sonra dinlenmek için. İyi ki, böyle bir yer var” dedi.

Bir firmada satış sorumlusu olarak çalışan Müzeyyen Dinç, kadınlar kıraathanesinde arkdaşalrı ile vakit geçirmekten büyük keyif aldığını belirterek, “Akşamları burada arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Sadece çalışan bayanlar değil, hafta içi ve hafta sonu gündüzleri üreten bayanlarında burada el işleri yapabilirler, ellerinde takı benzeri ürünler varsa burada sergileyebilirler. Onun için özgür ve kendine özgüveni olan tüm bayanları buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Açılıştan bu zamana kadar bir çok zorluklarla mücadele etmelerine rağmen vazgeçmediklerini ifade eden kız kardeşlerden Esra Bacak “Burayı açalı üç yıl oldu, Kadınlar Kıraathanesi olarak açtık. İlk başta araştırdığımızda Aydın’da böyle bir yer olmadığını gördük. Kadınların rahatça oturup kalkabileceği, kitap okuyabileceği, çocuklarını getirebileceği, oyun oynayabileceği, hiçbir şey yapmasa oturup kafasını dinleyebileceği bir mekan istedik. Bunun için kız kardeşimle eşimle annemle hepimiz oturup, düşündük, taşındık ve burayı açmaya karar verdik. Açılış sürecinde bayağı bir zorluklar atlattık. Şimdi ailecek hepimiz eşimin de katkılarıyla burayı işletiyoruz. Annem kız kardeşim akşama kadar evde okey oynuyordu. Dedim ben size burayı açayım, gelin burada hem okey oynayın, hem de işletmeyi devam ettirin. Hem bayanlara yardımcı olalım. Ayrıca burada dert de dinliyoruz. Kitap ve oyun köşemiz var. Çocukları çok seviyoruz, çocuklar gelince onlarla oyun oynuyoruz” dedi.

Diğer kız kardeş Ayla Özbay ise ailesinin desteği ile böyle bir yer açtıklarını ifade ederek, “Ablamın sayesinde böyle bir işyeri açtık. İlk başta çok büyük sıkıntılar yaşadık, fazla müşterimiz yoktu. 3 yıl oldu imdi işlerimiz çok iyi. Buraya erkekleri eşli gelirlerse alıyoruz, tek gelirlerse almıyoruz. Burada her türlü eğlence etkinliklerini yapıyoruz. Buraya gelen çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Gelen müşterilerimiz çoğalmaya başladı. Bayanlar şube açmamı istiyorlar, inşallah ilerleyen zamanlarda bunu gerçekleştireceğiz. İşletmemizi buradaki bayanlar çok iyi karşıladılar, sakın burayı kapatma, bırakıp gitme diye telkinde bulundular. Herkes böyle bir yerin açılmasını dört gözle bekliyormuş. Annem ve ablam bana çok büyük destek oluyor. Erkekler burayı görünce bakıyorlar, şaşırıyorlar, gelmek istiyorlar. Kız arkadaşlarını, eşlerini yolluyorlar, buraya girebilir miyiz diye sorduruyorlar. Eşleri ile gelen erkek müşterilerimiz burayı çok beğeniyorlar. Keşke erkekler kahvesi de böyle olsaydı” diye konuştu.