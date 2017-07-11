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11 Temmuz 2017 12:46

Bu kez doktor değil karpuzcu kurtardı

Nazilli’de yürürken sıcak hava nedeniyle fenalaşarak yere yığılan yaşlı adama ilk müdahaleyi yakınlarda bulunan karpuzcu yaptı.

Bu kez doktor değil karpuzcu kurtardı

11 Temmuz 2017 12:46

Ayakta kalp krizi geçirdiği belirlenen 62 yaşındaki adam Nazilli Devlet Hastanesi’ne daldırıldı.


Nazilli Hürriyet Caddesi’nde yaşanan olayda 76 yaşındaki E.İ. sıcağında etkisiyle fenalaşarak yere yığıldı. Yaşlı adamın halini gören ve köşe başında karpuz satan genç, nefes almakta zorlanan E.İ.’nin yanına gelerek boğazına kaçan dilini çıkardı. Adının Gürkan Altındağ olduğu öğrenilen genç ilk müdahalenin ardından durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.


Öte yandan hastanede yapılan kontrolde E.İ.’nin durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.




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