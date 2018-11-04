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Bu kez hakem sakatlandı

Kuşadası’nda oynanan Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında, karşılaşmanın orta hakemi Yusuf Can Çetin’in yan çapraz bağları koptu.

Kuşadası'nda oynanan Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında, karşılaşmanın orta hakemi Yusuf Can Çetin'in yan çapraz bağları koptu. Sakatlanan hakem hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, maç 4. hakemle devam etti.


Edinilen bilgiye göre, BAL 7. Grup maçında Kuşadası Gençlikspor ile Tavas Birlikspor takımları, Kuşadası Özer Türk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişme içerisinde geçen maçın 67. dakikasında bir faul pozisyonu sırasında maçın orta hakeme Yusuf Can Çetin bir anda yere düştü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yusuf Can Çetin, ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetin'in yan çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Orta hakem Çetin'in sakatlanarak hastaneye kaldırılması üzerine maçın 4. hakemi Engin Atmaca onun yerine geçti. Büyük çekişme içerisinde geçen maçı konuk Tavas Birlikspor deplasmanda 3-2 kazandı.

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