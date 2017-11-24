Bu kredi ile esnafın kira derdi sona erecek

Bu imkandan şartları tutan herkesin faydalanmasını isteyen Başkan Özmeriç, “Bu kredi ile iş yeri edindirmede 10 yıl sıfır araç alımında ise 5 yıl olan bu kredilerde yıllık sadece yüzde 5 faiz uygulanacak. Bu küçük esnafa sağlanan güzel bir imkandır. Bu imkanı değerlendirsinler” dedi.

Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, “Kooperatif ortaklarına kişi başı 150 bin TL olan kredi miktarı 200 bin TL’ye çıktı. İş yeri edindirme ve yatırım destek kredisi olarak ise küçük esnaf ve sanatkarımıza 500 bin TL’ye kadar kredi veriyoruz. Üstelik bu kredi yıllık sadece yüzde 5 faiz ile 10 yıl vadeli. İş yeri kirada olup kiradan kurtulmak isteyen esnaf ve sanatkarımız için bu çok önemli bir imkandır” dedi.

Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak bir yıla yakın vadeli kredilerde yıllık faiz oranının yüzde 4, iş yeri edindirme kredisi ile birlikte 10 yıla kadar vadeli kredilerde yıllık faiz oranının yüzde 5 olarak devam ettiğini belirten Başkan Özmeriç, “20 Ekim 2017 tarihinde Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül başkanlığında düzenlenen, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda iş yeri edindirme kredisi uygulaması başlatıldı. Bu uygulama kapsamında Aydın’da 500 bin TL’ye kadar iş yeri edindirme kredisi vermeye başladık” diyerek kirada olan tüm esnaf ve sanatkarın bu fırsatı değerlendirip kiradan kurtulmasını tavsiye etti.