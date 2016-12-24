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24 Aralık 2016 10:59

Bu Okulda Öğretmen ve Veliler Kan Bağışı’nı Geleneksel Hale Getirdi

Bu Okulda Öğretmen ve Veliler Kan Bağışı’nı Geleneksel Hale Getirdi

24 Aralık 2016 10:59

Aydın Efeler Hacı Celal Oto İlköğretim Okulu tarafından geleneksel hale getirilen kan bağışı kampanyasının 6.’sı ‘Vatan İçin Kanım Feda’ sloganıyla gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında okul öğretmenleri ve öğrenci velileri okulda kurulan kan bağışı standına gelerek kan bağışında bulundular. Velilerin yanı sıra mahalle sakinlerinin de desteklediği kan bağışının periyodik aralıklarla 6 yıldır devam ettiği belirtildi. Bu yıl kan bağışında ’Vatan için kanım feda’ sloganı seçildi.
Efeler Hacı Celal Oto Ortaokulu olarak eğitim hizmetlerinin yanında sosyal projelere de önem verdiklerini Belirten Okul Müdürü Ahmet Hünük, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Hacı Celal Oto Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Bacaksız tarafından 6 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan kan bağışı geleneğinin devam ettiğini belirten Okul Müdürü Ahmet Hünük, “Bilindiği kan, tek kaynağı insan olan bir ilaçtır. Suni kan yapılamamaktadır. Hastalık ya da kaza gibi nedenlerle insanlar kan kaybından ölebiliyor. Her insan bir gün acil, kana ihtiyaç duyabilir. Yaratıcımız Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ‘Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insana hayat vermek (Yani yaşamasına vesile olmak) bütün insanlığı diriltmek gibidir’ buyurur. Kampanyamızdaki amacımız velilerimizi kan vermeye alıştırırken, bundan daha da önemli olan çocuklarımıza bu bilinci vermektir. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde birlik ve beraberliğe de vesile olacak bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl kan bağışı kampanyasında tema olarak ‘Vatan için kanım feda’ sloganını seçtik” diyerek kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.



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