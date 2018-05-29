Bu sergide hayaller üç boyutlu

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Kursiyerleri tarafından açılan ‘Üç boyutlu hayaller’ sergisi büyük beğeni ile izleniyor. Herhangi bir kağıda süslü kağıttaki motiflerin oyulu yapıştırılmasıyla yapılan ve Osmanlı’nın ‘Katı Sanatı’ adını verdiği sanatı modernize eden Nazillili Kadınlar, yaklaşık 7 aylık çalışmalarından oluşan bine yakın eserden 70’ini sergileme fırsatı buldu. Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni ile izlenen eserler gerçeği aratmayan özellikleri ile de dikkat çekiyor. Kursiyerler, hayatlarında ilk kez tanıştıkları bu sanatla hem ev ekonomilerine destek oluyor hem de sanata olan ilgileri artarken hayallerini de resmederek stresten de uzaklaşıyor.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sergi açılışına Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Erkan Turan, Müdür Yardımcısı Bilge Akan Küçük, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Gani Kavak, Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Fatih Serdar Şayan, diğer ilçe protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı. Yaklaşık 7 ay süren kursun sonunda bin civarında 3 boyutlu kağıt rölyef eserin yapıldığını ifade eden Kurs Öğretmeni Rahşan Koçak, “Osmanlı’da bu sanatın ismi Katı Sanatı. Kat kat olmasından bu ismi almış. Çünkü bu resimler kat kat, üst üste katlanıp, kesilip yapılan bir şey. Osmanlı’da kağıdını da kendileri boyuyorlarmış. Ama biz modernize etmiş oluyoruz. Kısaca bizde kağıt rölyef olarak geçiyor. 70’e yakın kursiyerim var. Burada kursiyerlerimizin yapmış olduğu 150-180 arasında tablo var. Ama biz bunun en az beş katını yaptık. Öğrenciler bunun bir kısmını sattı, bir kısmını hediye götürdüler. Buradaki amacımız, kadınlarımıza bir meslek edindirmek ve aile bütçelerine katkı sağlayabilmek. Bu işi de çok severek yapıyorlar. Birçoğu ‘bu yapacağım son tablo’ demesine rağmen son asla gelmiyor. Güzel bir uğraş. Kursiyerlerimiz, emekli öğretmenden tutun ev hanımlarına, emekli bankacılardan, ilkokul mezunlarından yüksek lisans mezunlarına kadar 25-65 yaş arasında var. Hepsine aynı beceriyi kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

“Hayallerini üç boyutlu aktarıyorlar”

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Erkan Turan; “İnsanların hayallerini, duygu-düşüncelerini üç boyutlu bir şekilde ifade ettiği bir sergi oldu. Bu sene içerisinde bu üçüncü sergimiz. Bunlarda da yaklaşık 2 bin-2 bin 500 civarında kursiyerin yaptığı el emeği göz nuru işler sergiye çıktı” dedi.

Sergiyi büyük beğeni ile gezdiğini ifade eden Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Fatih Serdar Şayan; “Nazillili kursiyerler tarafından kağıt rölyeften eşsiz, çok güzel, üç boyutlu tablolar icra edilmiş. Bunların derinliğinin olması insanda orijinal etkisi uyandırıyor. Çok güzel eserler ortaya çıkmış. Büyük emek var. Ve çok da ilgi çekici. Nazilli için büyük bir değer. İnsanların bu sanatla tanışmaları ve bunu icra etmeleri çok güzel. Sergiyi büyük memnuniyetle gezdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Eserler gerçeğini aratmıyor”

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, eserlerin gerçeğini aratmadığını ifade ederek, “6-7 aylık bir çalışmanın ürünü olan 3 boyutlu rölyef kursumuzun sergisini gezdik. 70’e yakın kursiyerin devam ettiği kursta çok güzel ürünlerin üretildiğini gördük. Ama aynı zamanda bunların benzerlerinin belki de çok daha fazlasıyla kendi evlerinde olduğunu öğrendik. Hem aile bütçelerine yeri geldiği zaman katkı sağlayabilecek hem de kendi evlerini zaman zaman süsleyebilecek ürünleri burada görmekten mutluluk duyuyorum. Çok farklı bir şey tabi ki. Bu bir sanat aynı zamanda. Rahşan Hocamız zaten kendisi bu işi bilen birisi ama diğer arkadaşlarımız sıfırdan başlayanlar. Buna rağmen çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. O kadar güzel derinlikler vermişler seyretmiş olduğunuz, izlemiş olduğunuz tablolarda adeta o tablonun içerisine giriyorsunuz. Bir fotoğrafın çok daha ötesine geçmişler diye düşünüyorum. Çok hoşuma gitti ve çok beğendim” dedi.