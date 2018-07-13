Özellikle 40 yaşın üzerindeki erkeklerde daha sık görülen uyku apnesi ise erkeklerle birlikte aynı yatağı paylaşan kadınları da ciddi derecede olumsuz etkilediği belirtildi.

Sıcak yaz günlerinde insanların en hassas olduğu konuların başında gelen uykusuzluk özellikle 40 yaşın üzerindeki erkeklerin kabusu haline geldi. Sağlıklı ve kaliteli yaşamın vazgeçilmezlerinden birinin kaliteli uyku olduğunu belirten Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, uyku ile ilgili yaşanan problemler kişinin tüm hayatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek bu sorunu yaşayan erkeklerin hanımlarının da yaşanan sıkıntıdan muzdarip olduğunu belirtti.

Özellikle 40 yaş üstü erkeklerde daha sık görülen uyku apnesi hakkında doğru bilinen pek çok yanlışın olduğunu belirten Başhekim Erdal Gezer, halk arasında horlamanın uyku apnesi olarak algılandığını belirterek “Horlama uyku bozukluğunun bir göstergesidir. Ancak horlayan herkeste uyku apnesi olmayabilir. Uyku apnesi yaşayan kişiler gece boyunca yaklaşık 400 defa nefesleri durduğu için sıçrayarak uyanır. Bu durumu kişi bezen fark etmese de uyku apnesi olan kişiler uyandıklarında yorgun vaziyette kalkarlar. Burada sorun yaşayan sadece hasta olan erkek değil erkele aynı yatağı paylaşan hanımı da sıkıntı yaşamaktadır” diyerek özellikle evlilerde iki kişyi birden etkileyen uyku apnesinin basite alınmamasını istedi.

Uyku apnesi rahatsızlığının daha çok 40 yaşın üzerindeki kişilerde görüldüğünü ancak erkeklerde ve kilolu kişilerde daha yoğun karşılaşıldığını ifade eden Başhekim Gezer, “Kilolu erkekleri daha çok seven bu hastalık genetik olarak da görülmektedir. Halk arasında alkolün uykuya yardımcı olduğu gibi yanlış bir bilgi var. Aksine alkol birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Solunum yollarını rahatlatacak uyku hapları ciddi rahatlama sağlar. Ancak uyku apnesi problemi yaşayanlar kilo vererek bu sıkıntıdan büyük oranda kurtulabilir” diyerek sorunun aşırı sıcak olan Aydın’da daha çok sıkıntı verdiğini kaydetti